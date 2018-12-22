韓國瑜拋議題不斷被打臉 學者：乾脆成立「情色專區」

2018-12-22 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜選前曾提出在旗津設賭場的主張，近日則透露想要在已關廠的中油高雄煉油廠蓋賽馬場，不但遭網友狠酸，也頻遭打臉。對此，台師大政研所教授范世平酸說，韓國瑜乾脆成立「情色專區」好了，並提出7點分析專區的好處。

范世平今天在臉書表示，韓國瑜要在旗津開賭場，卻因旗津不符合「離島建設條例」中所定義的離島而胎死腹中；而近日想在楠梓中油煉油廠蓋馬場，也因為違反「動保法」而受挫。因此他認為，韓國瑜現在立即可做的就是搞個「情色特區」，新加坡等國的色情產業就是合法的。

范世平指出，首先「情色特區」可以增加市府稅收，減輕高雄負債；其次，專區內只許高雄人從事相關工作，增就業，發大財，也可打擊外地人與外國人搶食這塊大餅；第三，與市立醫院合作，對從業者強化衛生檢查，可保護消費者健康。

第四，防止黑道介入與對從業者的剝削，保護從業者的工作權；第五，有政府管理，消費者權益獲得保障；第六，如荷蘭紅燈區一樣成為觀光資源，吸引外國觀光客來高雄旅遊，這就能達到韓國瑜「人能進來」的政見；第七，可以發展情趣商品研發與情色表演藝術等產業，如法國紅磨坊，更可在高雄各大學成立相關科系，培養相關專業人才。

文末范世平認為，韓國瑜的「賭場、賽馬、情色」三箭齊發，高雄一定能夠成為全台首富。其他網友也在文章下方留言，「選錯一個市長，改變一座城市！」、「樂觀其成

祝福高雄人每人的財富馬上勝過郭台銘！」、「就差大麻了！」、「性工作合法化，全高雄市都是性專區。」、「支持韓國瑜當情色市長，他這塊料剛好適合！」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/