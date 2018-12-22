沒收到韓國瑜就職邀請函 代理市長：一度猶豫要不要去...

2018-12-22 12:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜將於12月25日舉行就職典禮，傳出高雄市代理市長許立明等現任官員，都未收到邀請函，許立明今早透露，他心理有點不舒服，一度猶豫要不要出席，但這是他的義務，最後還是得出席。

市府現任官員全都沒收到邀請函

以前高市府的交接典禮，都在市府內舉辦，沒有邀請函的問題，現任局處長要參加很方便。這次交接典禮首度移師到愛河畔，因此得有邀請函才能出席，市府現任官員全都沒收到邀請函，相當尷尬，據了解，屆時除了許立明，其他人可能都不會出席。

對此，高雄市準新聞局長王淺秋回應說，就職典禮發出的2千張邀請函，只寄給外部的貴賓，包含百工百業，但典禮現場其實有規劃首長區域。

高雄市政府今天舉行最後一次市政會議，會後並拍了畢業照，代理市長許立明隨後於市長室接受媒體採訪，針對外傳韓國瑜親送邀請函給總統府秘書長陳菊一事，他澄清並非親送。

許立明表示，其實他也沒有收到邀請函，心理有點不舒服，一度猶豫要不要出席，但這是他的義務，還是得出席。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/