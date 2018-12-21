24分鐘LINE關鍵通話 壓垮蘇啟誠的最後稻草？

2018-12-21 19:28

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／綜合報導〕前駐日大阪處長蘇啟誠過世即將滿百日，經過家屬發表聲明後，對於造成他選擇「以死明志」的主要原因也逐漸明朗，所有的箭頭都指向9月13日晚間的蘇啟誠與一名涉日外交長官的關鍵通話，消息人士指出，通話時間於當天晚間8點左右，長度達24分鐘，由於是以LINE通話，所以留有大家都看得懂的紀錄。外傳這名長官就是台日關係協會秘書長張淑玲，但張淑玲在21日晚間否認表示她並未聯繫蘇啟誠。

另外，14日上午大阪辦事人員發現蘇處長輕生後第一時間向家屬和外交部的這名長官回報，但這名長官要求暫時不要通知駐日代表謝長廷。消息人士指出，大阪辦事處官員很詫異，為何不向謝長廷報告？當天謝代表就要抵達大阪了（為了出席15日的六處協調會議），看不到蘇處長來接，一定會覺得奇怪，所以就緊急通知謝代表。為何這名長官不願讓大阪駐處官員在「第一時間」向謝長廷報告蘇處長的死訊，大家費疑猜。

蘇啟誠輕生前曾積極尋求法律協助，台僑律師張雅孝曾表示，13日傍晚蘇啟誠打了4次電話找他，電話中蘇啟誠表示，因為外界批評大阪處的電話應對態度很差，他想找出記錄證明這指控是錯誤的，兩人約好隔天上午在大阪處見面，但隔天蘇處長一直沒出勤，下午一點就傳來蘇處長輕生惡耗。

蘇啟誠不只找了張雅孝協助，還找了另一位律師友人，不巧這位友人當時出差不在日本。如此積極尋求法律協助的人，為何會在幾小時後選擇輕生，關鍵就在於13日晚間蘇啟誠返回官邸後與這名涉日外交長官的LINE通話。

消息人士指出，蘇啟誠在今年7月從沖繩辦事處被調到大阪處之前，這名涉日外交官也積極爭取大阪處長位置，甚至還帶了女兒到大阪的處長官邸勘查地點，但最後落空，不過這名涉日外交官並不死心仍積極爭取駐日。

大阪處長的調動涉及外交部內部的派系鬥爭，這名涉日外交官雖非主流派系，但受到歷任外交部長重用，官階也三級跳，即使政權輪替也能安然升官，可說是藍綠通吃，過往派駐日本期間也獲駐日代表倚重，甚至破例延長駐日時間。

國內媒體報導，蘇處長因關西風災處理的問題將被究責調回國，接任人選就是這位涉日外交官，這或許也能解釋蘇處長為何選在官邸輕生，因為大阪處長官邸為外交部財產，接任者必定要住進這間官邸。

至於從頭到尾飽受批評的駐日代表謝長廷，可說是被有心者推到最前線的箭靶，駐日代表為政務官，雖然名義上全權指揮駐日各處業務，但駐日外館業務幾乎由國內相關部會直接指揮，駐日大使也不具人事任命權，蘇處長從沖繩調到大阪，謝長廷只是被告知。

此外，中時報導，往年都在東京召開六處協調會議，今年特別選在大阪，以乎有意營造謝長廷要羞辱蘇處長的印象。其實，以往六處會議是配合外交部長官來日舉行，有在箱根、福岡等地辧過，而且謝今天的臉書有說明，該次六處協調會議早於6月敲定時間地點，不是特意選在9月。對於媒體刻意帶風向，企圖再度把謝長廷拉下水，消息人士表示，這根本是打模糊戰顛倒是非。

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