台南正副議長選舉賄聲賄影 藍營：廠商「被迫樂捐」8千萬

2018-12-21 17:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議長副議長選舉逼近，國民黨今天（21日）召開記者會向地檢署和調查站喊話，外傳有廠商被迫捐款8000萬，協助正副議長選舉，要求檢調強力調查，給市民真相。

議員盧崑福、洪玉鳳、王家貞說，外傳台南知名廠商受迫在正副議長選舉中各捐款5000萬、3000萬，共8000萬讓某組參選正副議長的議員使用，投入其他議員們參加的團體，藉此影響議員投票意願，一票500萬到800萬不等，而且還畫出工程大餅；他們呼籲，若是傳言為真，那地檢署和調查站要用力查，給市民真相。

代表民進黨參選議長的邱莉莉強調，對於外界傳言不予置評，也不能用「外傳」兩字就進行子虛烏有的指控。但她也認為，檢調應該要特別注意，尤其議長選舉一直被視為黑金、肉桶政治，希望有心人士別用負面選舉的手法影響議長選舉。

對此，南檢指出，目前沒收到情資，但會密切注意，也歡迎各界向檢方透露情資，屆時檢方一定會依法辦理端正選風。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/