毀壞軍譽！酒後大鬧高鐵 國防醫學院校長被拔官

2018-12-20 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今（20）日表示，國防醫學院校長林石化少將本月18日晚間酒後搭乘高鐵，大鬧車廂還對乘務員嗆聲，影片經媒體報導震驚社會，國防部決定將林調離現職，並代替他向社會大眾道歉。

綜合媒體報導，林石化18日晚間搭乘160車次高鐵北上直達車，但沿途出現驚擾旅客、危害秩序且對乘務員叫囂等誇張舉動，還要高鐵為他在新竹停靠，高鐵緊急停靠新竹車站並對他作出拒載決定，將他帶離車廂時還受到激烈抵抗，事後查出林石化為國防醫學院校長，事件函送有關單位處理。

國防部對此指出，林石化為少將軍階，為國防醫學院領導幹部，足以代表國防醫學院形象，在言行舉止上，本就要秉持最高標準嚴格自我要求，但卻作出傷害社會的相關行為，使國軍名譽蒙受其害，因此將他調離現職並交由陸軍司令部委員調查，依照規定給予懲處。

林石化學經歷豐富 曾獲醫療奉獻獎

根據國防醫學院全球資訊網站顯示，林石化1988年畢業於國防醫學院取得醫學學士學位，並在1997年拿到加拿大托倫多大學附屬聖麥可醫院臨床研究碩士學位，雖校長職務被拔，但他目前仍為醫學系內科學科專任教授、腎臟科主治醫師、台灣內科醫學會常務理事。

林石化在2016年獲得第26屆醫療奉獻獎，過去曾經擔任三總院長、陸軍司令部軍醫處少將處長、國防醫學院副院長兼三總執行官，在三總擔任過副院長、內科部主任、腎臟科主任等職務。

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