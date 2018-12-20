柯P重提兩岸一家親 林昶佐籲：別被舊時代意識形態誤導

2018-12-20 14:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對台北市長柯文哲昨在雙城論壇開幕晚宴上，重申「兩岸一家親」與「五個互相」，時代力量立委林昶佐今受訪時強調，他反對柯市長說的兩岸一家親，並說這是「中國統戰用語」，是舊時代的意識形態，忽略台灣擁有多元族群與文化，呼籲柯文哲不要被舊時代意識形態誤導。

台北市長柯文哲與上海市副市長周波昨晚在雙城論壇晚宴上不約而同提了「兩岸一家親」，柯文哲今早受訪時則再次說明，「九二共識」、「兩岸一家親」都已被標籤化，講了都會有人不爽，因此向對岸提議要創造新名詞，至於新名詞是什麼還要再想想。

林昶佐今表示，兩岸一家親是中國的統戰用語，無論是兩岸一家親或同文同種，這些都是舊時代的意識形態，忽略台灣擁有的多元族群與文化。這種意識形態造成了許多族群人民的浩劫。林昶佐說，他知道柯文哲身邊有很多年輕人，也有機會多認識不同族群的朋友，應多了解多元的文化與價值，不要再被這種舊時代意識形態給誤導。

林昶佐過去曾多次公開表示，時代力量不可能支持柯文哲說的兩岸一家親，也曾在柯市府強拆公投盟帳篷時嗆柯文哲「甲賽」。

不過林昶佐今年八月時在臉書以「來吧！一起走向台灣的新階段！」為題發文，內容指出，這次台北市長選戰，柯文哲雖說「兩岸一家親」，卻也從未認同九二共識、台灣是中國一部份，因此，若把過去習慣用來批評國民黨的「統派」、「深紅」標籤貼在柯身上，這不但不公平、未必有效。引來外界質疑是在替柯文哲的兩岸一家親說法緩頰。

此次選舉，柯文哲並曾多次替林昶佐帶領的台北市議員站台，與林亮君、黃郁芬等人同框。林昶佐對此則曾否認時力在台北市要與柯文哲結盟。

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