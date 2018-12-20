被指政二代 陳思宇自辯：我是一個從基層開始的政治工作者

2018-12-20 11:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕投入北市士林大同區立委補選的台北市觀光傳播局長陳思宇，因批評對手「連勝文們」，反遭起底是政二代、存款高達890萬等風波，陳的父親、北市議員陳建銘護女稱陳思宇是「正二代」。陳思宇今早出席記者會被問到政二代說法，陳說，「我覺得我是一個從基層開始的政治工作者」，努力發揮才能被拔擢為局長，她的評價與努力留給民眾檢驗。

連日來未有公開選舉行程的陳思宇，今早偕同北市飯店與旅遊業者召開記者會，抗議中央將北市排除在暖冬旅遊計畫的補助。陳思宇解釋，本周一總辭後，19日至24日是業務交接期，目前以此為重，穩定局內士氣，25日開始會進行正式選舉活動，屆時就可以看到她在街頭陸續拜票。

陳建銘昨在臉書護女是「正」二代，反問「何謂政二代？」若父子、妻女、兄妹、老闆助理、派系傳承都算，那全台90%都是政二代。媒體問是否覺得政二代是包袱，陳思宇認為絕不是包袱，她努力做好事情，在網路都可以查詢到「陳思宇存款890萬、負債876萬，我是一個怎樣麼的人。」

陳思宇強調，在市府磨練4年以來，每天早上7點半到晚上沒有固定下班時間，到接任觀傳局長接下台北燈節的重擔，都是非常好的行政歷練累積，話鋒一轉，陳開嗆，「希望做的是挑起擔子往前走這個人，而不是說在旁邊質疑人家能不能挑起擔子」，她會全力以赴讓大家看到努力。

最後，陳思宇也感謝父親，她表示，她跟爸爸同住，爸爸每天都會給她很多加油與打氣，讓她從小在充滿愛的家庭長大，讓她自主學習，選擇自己想要的；陳說，4年前進市府從機要秘書做起，「我覺得我是一個從基層工作的政治工作者」，努力在市府發揮才能，被拔擢為局長，行政歷練都可以看到她的努力，這些都留待給民眾檢驗。

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