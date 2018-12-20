也談太陽花內幕 王金平下月將出書

2018-12-20 10:53

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今發表「八年執政回憶錄」，內容提及「太陽花學運」及「馬王政爭」等過程，國民黨立委、前立法院長王金平今表示，他還沒看到馬的新書，不便作回應，王也透露，下月中旬他也有新書要發表，會談太陽花過程，會有很多事實的陳述。

王金平今出席「幸福經濟共好共榮標竿企業」論壇，王金平會前被詢問到馬英九出新書，王表示，他還沒有看到書的內容，大概要完整拿到書才能知道。幕僚可能會去準備書，以後再來好好看一下。

馬英九書內可能提到過去「馬王政爭」等內容，媒體詢問，可能會讓王金平心情不好？王金平強調，是非曲直總是根據事實寫有什麼不好，不要歪曲事實就好，是非公道總在人心，讓大家去論斷，沒有什麼好不好。以前發生事情時都不會有什麼不好的，現在又會有什麼不好呢？在還沒看到書前，不要妄自論斷。

對於馬英九在書內提及「太陽花是罪人」等內容，王金平說，他還不便做回應，王也透露，太陽花發生的過程，他自己在下個月中旬也要出一本書，是他口述，有人幫他寫的，很多事情在書裡面有事實的陳述，讓大家了解。

王金平表示，準備很久了，沒有一年也有十個月，他不知道馬英九要出書，不是針對馬，「我是寫我的事，不寫別人的事」，對於馬的書，他都不便談什麼，不知道談怎樣，要根據事實就好，但事實真相，「我的書裡面會說出來」，每個人看的都是不同角度去看。

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