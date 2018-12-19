柯文哲批台大生在鬧 網友翻出4年前貼文打腫臉

2018-12-19 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺昨到台大社科院舉行演講，遭到上百名擁護太陽花學運的學生闖進會場抗議。台北市長柯文哲對此表示「人家閉門上課，你還去鬧」，認為抗議要有SOP，自由是以不侵犯他人的自由為基礎。但有網友翻出柯文哲4年前在立院外拿著抗議服貿，聲援抗議學生的照片，酸柯「人家門關起來簽服貿，你幹嘛跑去鬧？」

綜合媒體報導，昨天（18日），前行政院長江宜樺受邀到台大演講，遭擁護太陽花學運的學生圍住抗議。今天柯文哲被問及此事時，表示人家閉門上課，就不應該去鬧，「還是那句話，容忍是自由基礎，但自由以不侵犯他人的自由為範圍，普世價值在台灣還是要能落實」。

沒想到此話一出，網友翻出柯文哲在2014年3月18日於臉書上發文批當時執政的國民黨強行宣布服貿協議「已審查」，違反人民珍惜的民主價值，認為人民得以大聲向政府表達，還貼上自己拿著「拒絕服貿闖關」牌子的照片，以行動支持當時抗議的民眾。吸引不少網友「回去朝聖」，揶揄「人家閉門審服貿，你還去鬧？」、「2018的柯叫2014的柯不要吵」、「柯市長，您真的應該再回來看看當時自己說的，江宜樺在台大演講被包圍不是沒理由的」。

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