段宜康公布花蓮王「包養」記者群...客家台已辭退

2018-12-19 13:29

首次上稿：12:28

更新時間：13:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁9月底入獄服刑，不過，從去年底開始，花蓮縣府共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，民進黨立委段宜康今質疑，該標案未公開招標，涉嫌「包養」14名平面與電視台記者，他要求監察院與NCC介入調查。其中，客家電視台記者張國興因為承接花蓮縣政府標案違反客家電視台記者自律規定，已辭退。

段宜康今天在立法院司法法制委員會質詢時，針對今天「鏡傳媒」的「花蓮王聘記者」報導，進一步公佈「被包養」的記者名單，包括聯合報、更生日報、花蓮電子報、中視、台視、三立、民視、東森、年代、TVBS、壹電視、中天、原民台與客家台。

段宜康表示，記者要寫跟縣長有關的報導、拍照片，電視台記者則要拍長度10分鐘的影片，就可以完成這個標案，有記者連續兩年「得標」，從花蓮縣府拿到14萬到40幾萬元。最離譜的是原民台、客家台的記者，他們屬於公廣集團，公廣集團難道不用負責？而其他民營的媒體難道不用表態？應該給社會一個交代？

段宜康說，花蓮縣政府前副秘書長謝公秉私下遊說記者，錄音檔已被公開，而遊說記者是否涉及違法？而這個標案去年就已公告決標，卻沒有在政府採購網公告，直到代理縣長換首長才發現，最近才公告，該標案是限制性招標，且「每個人一個案子、大家都分配好」，招標過程是否違法？希望監察院能調查清楚，而NCC與法務部也應該調查。

段宜康隨後也在臉書貼文質疑5點，1、法務部調查是否涉嫌綁標？2、工程會調查是否違反採購法？3、喪失把關功能的NCC調查媒體與記者是否違反相關法令？4、公廣集團公開說明，如何處理客家台主管與記者？（剛剛收到客家電視台回覆，記者張國興因為承接花蓮縣政府標案違反客家電視台記者自律規定，已辭退。）5.原民會和原民台公開説明，如何處理主管與記者？

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