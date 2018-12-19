「花蓮王」這樣來的？被爆重金聘記者蒐集輿情...

2018-12-19 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁被外界稱為「花蓮王」，他在9月底因炒股案入獄服刑，不過最近花蓮縣府卻被爆出從去年底開始，釋出25個採購案，幾乎都由當地記者得標，縣府甚至還利用公帑找記者當「輿情員」，一名曾和縣府官員交涉過的花蓮記者坦言，縣府用這些方式和媒體維持和諧，肯定會影響到報導縣府新聞的方式。

根據《鏡週刊》報導，花蓮縣府這名為「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」的採購案共有25個，總計546萬餘元，並在傅崐萁任內決標，而這批政府標案幾乎都由花蓮在地記者得標。標案內容中要求得標文字記者繳交文章、照片或是成果報告，篇數及份數依時間期限略有差異；電視記者則被要求拍攝機關各項施政、重大活動及行銷活動等影片。

另外，時任花蓮縣政府副祕書長謝公秉去年底與記者對談的錄音檔也被翻出，謝以傅崐萁即將卸任為由，開出每月5萬元報酬，希望記者幫忙私下蒐集輿情，內容不需公開報導，只要每月繳回一篇分析採訪，幫助傅掌握地方脈動即可，謝公秉還搬出前總統蔣經國、前省長宋楚瑜當例子，希望記者可以扮演傅崐萁「體制外的民間好友」。

針對傅崐萁在任內找記者蒐集輿情、包標案，一名地方記者坦言：「我不知道其他人會不會想到這一點，拿這麼多錢，道義上本來就沒辦法下手太重。」另一名曾和縣府交涉過的花蓮記者則表示，在地記者工作環境原本就很緊密，縣府用這種方式和媒體保持和諧，一定會影響到報導縣府新聞的方式，畢竟「拿人手短、吃人嘴軟」。

謝公秉：跟記者熟才給點工本費

面對縣府標案被爆出，還居中扮演協調角色，謝公秉僅表示「我沒有負責標案、數字我也不是很清楚」，只是他跟記者熟才會告訴記者，若記者肯來幫忙，還是要給一點工本費，標案細節和經費則是縣府行政暨研考處以及新聞科去處理的。謝公秉指出，當初構想是，傅崐萁任期結束前希望了解施政哪處有死角，才藉由媒體去觀察，因為由官方單位去了解，可能無法得到真實民情，所以才會在傅崐萁任期結束前找媒體幫忙了解輿情。

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