花蓮王疑收買記者2年砸546萬 代理縣府團隊曝光內容…

2018-12-19 11:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕已因炒股案入獄的花蓮縣前縣長傅崐萁人稱「花蓮王」，他任內詭異標案在最近被縣府放上政府採購公報網的決標資訊，其中106年、107年有共25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從14萬到28萬餘元，隨著傅崐萁下台的縣府前秘書長謝公秉甚至還開價「1個月5萬元」給記者做輿情蒐集，報酬直接由處長領現金交付，錄音內容甚至還有「這事情只有你知、我知、處長知」等語！

花蓮縣府這批「縣政宣導平面與影片素材」標案共25個，「採購對象」是自然人並未透過記者所屬公司，106年、107年連續2年都採取限制性招標，也沒有公開上網，還有記者連續2年都拿到標案共45萬8800元！

花蓮縣代理縣長蔡碧仲今天到台中參觀花博；花蓮縣政府秘書李旭寧直言「這實在匪夷所思」！李旭寧說，代理縣長蔡碧仲團隊上任後，縣府內部才發現106、107年連續2年度的標案早就結案，依法應在結案30天內上網公告卻未上網「被壓住」，直到代理縣長蔡碧仲團隊上任，新任處長謝明宏主動發現這批標案沒有上網，就主動報告並且公佈。

他說，公帑不應該這樣花，這種類似「撒網式」的採購並不妥當，拿到的照片也不知道是否合乎需求，他說，類似這樣的照片、影片採購，正當作法應該是縣府發現媒體某張照片、影片拍得好，比如國慶煙火照片挑選佳作，再透過正常管道採購，「有需求、有標的再採購」，才不會有爭議、也不會浪費公帑。

他說，目前調查，依照採購法確實是可以針對「委託在專業領域具領先地位之自然人」，進行勞務採購，這部份沒有違法。但李旭寧說，如果沒有依規定公開上網「也沒有人會知道」，形同淪落到「政府花的錢竟然民眾不知道」的境地。

另外，依《鏡週刊》報導中取得的一段縣府前任副秘書長謝公秉，2017年底媒體記者私下會面的錄音檔，以傅崐萁即將2018年卸任、太太徐榛蔚也要選舉，因此「需要精準的瞭解跟掌握」，要相熟的記者「一個月寫一篇輿情」，費用「看是5萬元，我就叫處長直接提領給你」、「只有你知、我知還有處長」。

對此李旭寧說，這部份還待深入追查，目前並沒有查到有這筆金流，因為即使是首長特支費也應該要有領據，強調「給縣府一點時間去追」。他批評，政府的錢可以用這樣「你知、我知」的說法，直接給付給特定人，令人覺得「匪夷所思」。

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