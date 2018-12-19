國旅暖冬遊補助排除桃園 鄭文燦批觀光局「踩地雷」

2018-12-19 11:37

［記者謝武雄／桃園報導］交通部觀光局昨天宣布擴大國旅暖冬自由行方案，每房最高補助1500元，補助期限從明年元月1日到31日，全台除台北、桃園、新竹市3市外，其餘19縣市全部納入補助；對此，桃園市長鄭文燦今天在市政會議批評，觀光局這次作法是踩地雷，會請觀光旅遊局行文觀光局，要求觀光局提出合理說明，也會由副市長游建華聯絡市籍立委在立法院表達立場。

鄭文燦說，宜花東高屏暖冬專案獲得熱烈迴響，明年起將擴大辦理，未料卻跳過台北市、桃園市、新竹市，理由竟然是住房率高，這種說法毫無道理、太牽強，桃園是國家大門，桃園國際機場一年收取的旅客服務費高達100億元，其中有50億元給觀光局發展觀光，然而這50億元用在桃園非常少，觀光局這次作法是踩地雷。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，補助方案原意在協助業者共渡難關，但卻獨獨排除台北市、新竹市及桃園市，等於變相懲罰努力經營的縣市政府及業者，就桃園而言，周遭新北市、新竹縣都有補助優惠，民眾自然會選擇價格較便宜的旅館入住，這段時間桃園努力辦理的相關活動，包括跨年晚會、燈會活動等，等於都在為他人作嫁，桃園市業者亦將遭受空前的危機。

  • 桃園市長鄭文燦批評觀光局擴大國旅暖冬自由行方案排除桃園是踩地雷作法。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦批評觀光局擴大國旅暖冬自由行方案排除桃園是踩地雷作法。（記者謝武雄攝）

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