國旅暖冬遊補助排除桃園 鄭文燦批觀光局「踩地雷」

2018-12-19 11:37

［記者謝武雄／桃園報導］交通部觀光局昨天宣布擴大國旅暖冬自由行方案，每房最高補助1500元，補助期限從明年元月1日到31日，全台除台北、桃園、新竹市3市外，其餘19縣市全部納入補助；對此，桃園市長鄭文燦今天在市政會議批評，觀光局這次作法是踩地雷，會請觀光旅遊局行文觀光局，要求觀光局提出合理說明，也會由副市長游建華聯絡市籍立委在立法院表達立場。

鄭文燦說，宜花東高屏暖冬專案獲得熱烈迴響，明年起將擴大辦理，未料卻跳過台北市、桃園市、新竹市，理由竟然是住房率高，這種說法毫無道理、太牽強，桃園是國家大門，桃園國際機場一年收取的旅客服務費高達100億元，其中有50億元給觀光局發展觀光，然而這50億元用在桃園非常少，觀光局這次作法是踩地雷。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，補助方案原意在協助業者共渡難關，但卻獨獨排除台北市、新竹市及桃園市，等於變相懲罰努力經營的縣市政府及業者，就桃園而言，周遭新北市、新竹縣都有補助優惠，民眾自然會選擇價格較便宜的旅館入住，這段時間桃園努力辦理的相關活動，包括跨年晚會、燈會活動等，等於都在為他人作嫁，桃園市業者亦將遭受空前的危機。

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