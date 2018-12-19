小英託綠委留住賴清德 許智傑：應該還是會離開

2018-12-19 11:14

［記者陳昀／台北報導］蔡英文總統14日在官邸邀請部分黨籍立委座談，會中要求大家幫忙留住行政院長賴清德，也請立委許智傑幫忙勸說有意退黨的新潮流創黨大老吳乃仁；許智傑今天受訪表示，第一時間已過，他已不再堅持主張內閣應總辭，但賴個人意願，應該還是會離開。

許智傑說，賴清德選後一直朝民意的方向檢討、改變政策，自己當初提出內閣應總辭只是基於責任政治的想法，但第一時間已過，現已不再堅持，而且賴清德解決經濟五缺，也是台灣社會需要的。

許智傑說，那天在總統官邸，蔡英文一直希望大家留下賴清德，意願很強烈，但賴是說到做到的人，聽說他已經有遞辭呈，如果以他個人意願來看，恐怕還是會離開。

立委吳思瑤說，賴清德近來每天因應非洲豬瘟跟敗選檢討，沒有太多心思處理個人去留，但他是不戀棧權位、勇於承擔的人，希望他不管做什麼決定，外界都不要給太大壓力。

針對吳乃仁有意退黨，許智傑說，他有跟吳乃仁談過，乃公關心的還是，這陣子雖然一直在敗選檢討，但執政黨應該提出具體改變方向讓人民知道，才是重點。

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