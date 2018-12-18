韓國瑜坦言迪士尼蓋不出來 網酸：還沒上任就狂跳票

2018-12-18 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜選前曾說，會不惜任何代價，一定要盡情邀請迪士尼樂園來高雄，韓國瑜昨天被媒體問及此事，改口表示迪士尼樂園「不是想蓋就蓋，沒有那個空間蓋不出來」。

韓國瑜選前提出「打造高雄全台首富」、「愛情摩天輪」等政見，並說「我認為膽子要放得大，思想要放得開」，他會不惜任何代價，邀請迪士尼樂園來高雄。

綜合媒體報導，韓國瑜昨與澳門台商會長簡廷在會面，引起揣測高雄迪士尼是否有譜；韓國瑜昨參加活動被媒體問及此事，鬆口坦言迪士尼樂園「要看空間，不是想蓋就蓋，好不好」，「沒有那個空間蓋不出來」，並說「迪士尼旁邊要有1億人口的市場，台灣現在只有2千3百萬人，未必能夠達成」。

消息轉至PTT後，許多網友紛不以為然嘲諷說「跳票的人都坦然承認了，硬要護航真的沒意義」、「迪士尼蓋起來，高雄發大財」、「怎麼連作夢的勇氣都沒有了？」、「還沒上任就狂跳票，高雄人優質選擇」、「先挖石油啦，之後要幹嘛都可以」。

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