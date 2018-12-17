柯文哲數度槓文化部 文化局：月底確認國父紀念館文資身分

2018-12-17 16:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲為了大巨蛋與國父紀念館連通道是否開通，數度與文化部開火，台北市文化局主秘劉得堅說明，國父紀念館今年6月被提報具文資身分，目前屬於暫定古蹟，預計這個月底將會在文資審委員會確認文資身分；未來大巨蛋連通道若要興建，那麼就要向北市文資會提出計畫，並非古蹟旁邊都不得興建。

記者追問，若文化部在國父紀念館取得市定古蹟提報國定古蹟，劉則說，連通道審定就會由中央文資會。

劉得堅說，今年6月，大同基金會提報國父紀念館具文資身分，因此目前仍在審議階段，因此具有暫定古蹟身分。他說，原本之前有排入會議，但因為審議流程過程還沒審到，預計將會在月底前再審確認身分。

劉得堅進一步說明，若確定國父紀念館文資身分，若要興建聯通道就須向北市文資會提出計畫，「不是說古蹟周邊都不能興建」；記者進一步追問，若文化部在市府審定古蹟身分後，再指定國定古蹟，劉坦言提報國定古蹟機會大，若通過大巨蛋連通道則需要到中央文資會審議。

而對於中央跟地方互踢皮球，市長是否有指示要加速審議，劉得堅說，文化局很尊重相關團體，也是公開審議會，所以會希望盡速審查，但也會尊重民眾意見。而對於市長要求開會錄影，劉說，文資會本來就開放旁聽，至於跟文化部開會是否錄影，他說會議非常多，每個基本上都會是公開。

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