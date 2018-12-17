對「柯韓會」態度很積極 她指柯P：圖大位之心已顯露

2018-12-17 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前證實將舉行「柯韓會」，傳出最快將於明年1月舉辦。對此，資深媒體人陳敏鳳指出，「蔡柯會」時台北市長柯文哲對總統蔡英文的態度冷漠，但對「柯韓會」的態度卻很積極，可見圖總統大位之心已然顯露。

蔡英文和柯文哲在日前登場的「蔡柯會」互動不多，且全程沒有提到政治相關的議題，雖然蔡總統當場答應會協助柯文哲解決大巨蛋4大困難，但柯對是否挺蔡連任總統則沒有正面回應。對於「蔡柯會」互動冰冷情況，柯受訪時則回應，對他來說，是市政議題就公事公辦，有哪些需要人家協助，就一條一條列出來，「還好啦，台灣再怎麼冷，都不會很冷。」

針對蔡柯會，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇撰文指出，柯文哲面對總統職務有失禮儀的態度，讓人覺得柯團隊也是驕傲、沒包容性的團隊；反觀柯面對韓國瑜的態度卻很積極，原因不外乎現在韓國瑜在柯文哲的心中「還是有一點份量」，她直言，在全台風靡韓國瑜之際，柯似乎也想沾光，圖大位之心已然顯露。

至於民進黨敗選後該如何再起，陳鳳敏則強調，一定要靠自己爬起來，而不是期待柯文哲能扶一把，就如同柯若想攻上總統大位也得靠自己，也不是向韓國瑜討人情來幫他一把。

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