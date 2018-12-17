2020總統提名之爭 郝龍斌：有意者應清楚表態

2018-12-17 13:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內對於2020年大選提名展開競逐，國民黨副主席郝龍斌今表示，國民黨九合一大選勝選，但外界沒有國民黨改變、改革的感覺，只有國民黨在內鬥的感覺，這樣十分不好，黨內有意選總統者到時候應清楚表態，不要寄望別人勸進。

郝龍斌今接受廣播節目專訪，對於九合一大選國民黨勝選，郝龍斌表示，國民黨大勝，是選民否定民進黨，不是國民黨改革了或選民認同，黨內要有這樣的認知。

郝龍斌強調，對於接下來的總統大選，黨內有意者應該要明白講出來，透過一個大家都可以接受的選舉協調機制，公開透明、政見辯論產生最適當的候選人，這是國民黨應該做的事。

郝龍斌說，為什麼國民黨都讓大家覺得大內高手、宮廷政治？是因為都習慣「勸進」，他希望時候到了，想選的人要清楚表態，不要寄望別人勸進，任何民主國家要選總統的人，就要出來講我要選總統，這沒什麼好隱瞞的。

郝龍斌指出，國民黨在九合一選舉會贏，最重要的是國民黨這次選舉非常團結，集中所有力量，國民黨團結不一定會贏，但不團結一定會輸，應該要在能贏的前提下，支持黨最後提名的候選人。

對於提名期程問題，郝龍斌認為，現在有立委的區域立委選區要儘快決定，區域立委提名期程要比總統提名期程早，不分區立委提名最不急，過去國民黨總統、立委的提名就沒有綁在一起，也是分階段進行。

對於黨內有全民調決定總統候選人的聲音，郝龍斌表示，國民黨現在就有候選人產生辦法，民調7成，黨員投票3成，辦法當然可以改，應該讓所有有意者表態後，出來協商溝通，產生機制，如果這些有意者都沒辦法協調出讓所有人都接受的辦法，怎麼當總統領導全國？

郝龍斌也指出，辦法一定要透明公開， 不要把提出任何選舉辦法都覺成好像有陰謀，讓外界覺得國民黨在內鬥的感覺，而沒有要改變、改革的感覺，這樣十分不好。

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