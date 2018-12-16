「連勝文們說」臉書湧批判 陳思宇：之前推觀光都沒這麼熱鬧

2018-12-16 10:41

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇挾「柯家軍」之姿，投入士林大同區立委補選，日前登記參選因暗諷對手是「連勝文們」，卻因自身也出身政治世家，引發批判。陳昨在臉書發文致歉，今受訪則說，近日湧入很多朋友的指教，「之前推廣北市觀光，好像臉書上都沒有這麼熱鬧」，不過發此文後也得到很多正面回應，是未來繼續努力的動力。

北市府顧問蔡壁如、北市觀傳局長陳思宇、立法委員吳思瑤、北市體育局長李再立今天上午共同出席「大屯山超級馬拉松挑戰賽」開跑前活動。

談到路跑活動，陳思宇受訪表示，她平常就有在運動，但進入市府後，每天早上7時30分就要開會，以致運動時間沒有那麼長；話鋒一轉，她說，就像吳思瑤委員說的，希望行銷北投觀光，今天這個活動吸引很多外國朋友參與，未來若能擴大辦理，就能讓更多世界各地愛好馬拉松的跑者來北投參與。

對於柯文哲與何志偉的「髒髒包」糾葛，陳思宇則說，朋友之間怎麼樣，就由兩個人認定，她沒有評論之處。媒體詢問，談到何志偉似乎很難過，是否要安慰？陳說，何有很多朋友，昨天在街頭上也有遇到他，很多朋友幫他打氣加油，相信他一定可以的，加油。

陳思宇昨天在臉書發文，談到登記參選的發言寫道，「思宇誠心的跟各位道歉，自己無心的話語成了惡意攻擊。阿北常說，錯了就是改，讓每一天都成為讓自己更好的一天，白色力量一直以來就是不打負面選戰，思宇會堅定的走正直的路。」

對於臉書發文，陳今天解釋，是昨早到士林市場掃街，回到從小長大的區域，很多人給她打氣與加油，也有很多人告訴她最近常常在新聞看到自己，建議她多想多看，所以就有感而發發文。陳也提到，「之前在推廣北市觀光時候，好像臉書上，都沒有這麼熱鬧，這幾天湧入非常多的朋友，給我指教和建議，所以有感而發寫了相關內容」，不過後續得到很多正面回應，是她未來繼續努力的動力。

對於北市議員當選人游淑慧昨爆料，陳思宇在其臉書粉絲頁上傳與知名主廚阿基師合照，宣傳昨日到士林市場掃街拜票，但該合照是7月觀傳局活動所拍攝，地點在北投而非士林，且版權應為北市府所有，質疑陳公務當選務，涉嫌侵權。陳思宇今表示，之前跟阿基師在業務上有合作，她昨有親自打給阿基師，阿基師並沒有相關意見，對方反而說可以一起推廣北市民生經濟，盼大家多來菜市場買菜，若這張照片能幫忙，他沒有意見，感謝阿基師能一起為北市行銷努力。

至於為何今天出席馬拉松活動，是用「局長」而非「參選人」身分出席，陳說，今天最主要是推廣北市觀光，世界上很多著名城市，都有透過城市馬拉松或路跑行銷，希望大家透過跑馬拉松來認識台北。至於向柯市長遞出請辭局長的辭呈何時生效？陳說，辭呈有流程要走，尊重市府程序。

至於市長柯文哲昨天稱這次立委選戰會像台北市長選戰，不是險勝就是險敗，陳表示，想做一件事就努力做好，不管做什麼，有目標盡力做就好，不用先想結果是什麼。

針對柯文哲昨並未正面回應何時要幫忙站台，陳思宇表示，當局長時候，柯每天都幫她站台，所有政策都要透過市長行銷，市長與首長溝通也很頻繁，總之就是盡力做好自己的份內事，用最誠懇的心讓大家知道。

談到蔡壁如受訪提到若回市府任職，就不宜掛名陳思宇選戰總顧問，陳說，頭銜就是名字啦，我們能夠做的就是努力把該做的事情做好，其他事情不用想太多，就像馬拉松一樣往前衝到終點就好。是否希望蔡幫忙？陳說，選舉當然不是一個人能完成，都是每個選民一票一票累積，不管是誰，都敞開心胸歡迎大家幫忙。

對於選前是否就曾跟蔡會面談選舉？陳說，跟蔡的會面很常，很多政策或是相關行程安排，沒有特別什麼事情要溝通，一切都是順其自然。

媒體詢問，日後選戰團隊似乎就是直接承接柯文哲的市長選戰團隊？陳並未正面回應，僅說其實應該回歸為何要打這場選戰，更希望的是白色力量可以到國會發聲，就像市長在「蔡柯會」提到，目前北市有提出一些計畫，在中央需要一些發聲管道，這是最重要的目的，因此要努力朝這個方向前進。

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