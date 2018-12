登記立委補選 何志偉：4分之1支持柯民眾也支持我

2018-12-14 12:26

〔記者蔡亞樺/台北報導〕台北市第二選區立委補選,白綠合作破局,獲民進黨徵召提名的北市議員何志偉今早隻身一人前往登記參立委補選,何志偉表示,這場補選用平常心面對,但會用強烈企圖心贏回所有選民信任與信心,何認為,白綠合作是假議題,過去對台北市長柯文哲對的政策全部支持,不對也會監督、建議,且柯昨與蔡英文總統見面,也代表政治上和解,政策上也是合作。

面對「柯家軍」北市觀光傳播局長陳思宇登記參選,何志偉表示,現在民眾看的是個人努力,他在選區經營最久、最努力,過去政見一一實現且有感,民眾回饋的溫度和熱情是他感受到需承擔和未來要負責的,人民得利才是國家勝利。

何志偉說,最後一刻確定徵召,沒有鬆一口氣,一定要一鼓作氣,程序較久是因為審慎評估,要贏回民眾在台灣、北市對綠營信心,所以要更努力一股作氣。

媒體問是否擔心「柯家軍」(指陳思宇)分票,對此何志偉說,民調結果很漂亮,有將近4分之1以上支持柯文哲的市民會支持他,白軍或支持柯的選民結構是究事論事,過去他在議會的質詢也是究事論事,這樣的民調,未來白色力量的選民是黑白是非分得清的,他經歷過最強烈檢驗,未來也經得起檢驗。

至於被時代力量立委黃國昌暗酸「金權派系政治又回來了」,何志偉表示,每個人有言論自由,個人意見都虛心接受,但他接受過2次最激烈民意檢驗,人民才是他的老闆,個人努力在地方上,酒駕防治有成、學校不怕地震,政見逐一實現,接下來要拚經濟、拚好生活,期待大家給他最溫暖的祝福。

何志偉提到,他早上收到很多溫暖簡訊,市府內部也有很多人訊息加油,柯文哲上週宴請議員,他有向柯爭取支持,2人還上台唱歌,唱到比較肉麻的詞句時還跟他四目相交;何還說,「我跟柯是好朋友,這不是我自己說的,他(指柯)在質詢台上還繞英文,說you are the most friendy friend,你是我最好最好的朋友」,柯文哲對他就事論事也接受表達感謝。

相關影音

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/