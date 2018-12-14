何志偉被酸金權派系政治 陳思宇：政壇上有很多連勝文們

2018-12-14 11:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕士林大同區立委補選白綠合作破局，甫獲民進黨提名的北市議員何志偉今日上午10點單槍匹馬前往台北市選舉委員會登記參選，隨後約莫半小時，「柯家軍」北市觀光傳播局長陳思宇在「學姊」黃瀞瑩、北市府發言人劉奕霆等人陪同下前往登記，時代力量立委黃國昌諷刺何參選，「金權派系政治又回來了」，陳思宇開嗆，「我想政壇上有非常多的連勝文們，這件事大家都知道的不是嗎？」顯然選戰已開打。

北市第二選區立委補選，民進黨確定派出市議員何志偉應戰，黃國昌昨在臉書發文，為原先有呼聲的律師吳君婷表達惋惜與不滿，表示「感覺讓人十分熟悉的金權派系政治又回來了」。除了目前登記參選的何志偉、陳思宇，國民黨北市議員陳炳甫與親民黨立委陳怡潔都有意參選，4人背後的家族勢力都在地方扎根甚久，被外界稱為是一場4大家族對決。

陳思宇今早在登記前接受媒體訪問時，被問到黃國昌指金權派系政治又回來了，陳思宇大酸，「我想政壇上有非常多的連勝文們，這件事情大家都知道的不是嗎？」媒體追問是在暗諷何志偉嗎？陳思宇未正面回答，再次重申「我是說這件事情大家都知道的不是嗎？」

至於這場立委補選被解讀是家族對決，陳思宇則表示，她是白色力量第一代，這件是足以證明希望白色力量在國會發光，這是最重要的。

由於陳思宇父親是連任多屆北市議員陳建銘，也被外界解讀是政二代，對此陳思宇強調，她是白色力量第一代，這部分她會用政見跟選民說明，也會持續傾聽民意，未來會有更完整說明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/