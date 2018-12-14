政院調查媒體信任度 國民黨團批政治失能找戰犯

2018-12-14 11:18

［記者陳昀／台北報導］行政院會昨天討論假訊息修法，院長賴清德在發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）建議下，裁示通傳會（NCC）負責「人民對媒體信任度」民調；立法院國民黨團上午為此召開記者會，痛批民進黨政府政治失能，如今又為了找出敗選的頭號戰犯，公然恐嚇媒體與人民言論自由。

Kolas昨天在行政院會建議，可參考歐盟做法執行「人民對媒體信任度」的民調，賴清德當場裁示NCC負責，讓部會能依調查結果進行後續政策擬定；Kolas會後也強調，這項民調不會作為電視台未來換照的考核標準，是參考歐盟調查國民經常使用媒體，並非考核。

立法院國民黨團書記長曾銘宗指出，即使要做民調，也應該由客觀公正的第三方單位，而非獨立機關NCC執行，他說，若有假消息流竄，政府可以即時澄清，而非歸咎責任於媒體及平台，而且如何界定假新聞也有重大疑義，如果是政府自己宣告卻沒做到的政策目標，到底算不算假新聞？蔡總統說要解決低薪，現在算不算假新聞？

國民黨立委李彥秀質疑，民進黨政府難道是為了找敗選的頭號戰犯精神耗弱？信任度跟專業度有關嗎？她批評，政府應該自己在前端釋放正確消息，而不是把責任推給平台跟媒體，這是政治失能，如今要調查媒體信任度，難道不是用行政權恐嚇？

國民黨立委柯志恩說，前總統陳水扁2003年也曾有官員建議媒體評鑑，當時陳水扁曾說「要捍衛100%言論自由，因為自由民主是台灣賴以維生、立足世界的依據」，她質疑，民進黨以捍衛言論自由起家，現在換了位置換了腦袋，對得起民主前輩嗎？

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