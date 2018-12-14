盧秀燕宣佈5局處首長 秘書處長顏迺倫僅26歲

2018-12-14 10:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕今（14）日宣佈第3波小內閣名單，包括教育局長楊振昇、經濟發展局長高禩翔、財政局長羅仙法、法制局長李善植、秘書處處長顏迺倫。盧秀燕說，這5位首長都是在地台中人，其中，顏迺倫只有26歲。

盧秀燕之前已宣佈2波小內閣名單，包括11月30日公佈其競選總部發言人吳皇昇擔任市府新聞局長，12月6日再公佈副市長楊瓊瓔、陳子敬、令狐榮達及市府秘書長黃崇典。

教育局長楊振昇現任國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授兼國際長，美國北科羅拉多大學教育領導與政策研究所博士，曾任歷國立暨南國際大學教育學院院長、通識教育中心主任、教育政策與行政學系主任、美國北科羅拉多大學訪問學者等。

經發局長高禩翔現任財團法人自行車新文化基金會董事、財團法人中華精實管理協會監事，學歷東海大學EMBA101、東方設計大學化學工程，曾任台灣自行車公會常務理事、愛爾蘭商速聯股份有限公司亞洲區總經理、台灣自行車協進會A Team副會長。

財政局長羅仙法現任逢甲大學財金系教授、逢甲大學與京都龍谷大學交換的客座研究教授，美國紐約州立大學石溪分校經濟學博士，曾任美國紐約州立大學石溪分校經濟學系博士生講師、逢甲大學財務金融學系教授、華南永昌證券投資信託股份有限公司董事等。

法制局長李善植現任善論法律事務所所長，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所博士班，曾任臺灣臺中地方法院檢察署檢察官、臺灣彰化地方法院刑事庭法官、臺灣彰化地方法院民事庭法官等。

秘書處處長顏迺倫東海大學政治學系國際關係組、東海大學國際經營與貿易學系畢業，盧秀燕立法委員國會辦公室法案助理暨行政秘書。

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