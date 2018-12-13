舊黨部被追徵11億停止執行 國民黨籲黨產會不要抗告

2018-12-13 22:11

〔記者施曉光／台北報導〕針對台北高等行政法院今日裁定黨產會對國民黨舊中央黨部追徵案停止執行，國民黨行管會副主委李福軒晚間指出，這是國民黨對黨產會的「護憲戰爭」又一次勝利，總計黨產會原本先後拍賣國民黨的2件財產共約19億元，都已經被台北高等行政法院及最高行政法院判決停止執行。

行管會指出，黨產會於今年7月24日就國民黨曾持有的台北市中正段3小段104地號土地及原建物（舊中央黨部）以行政處分認定為該黨不當取得財產，予以追徵新台幣11億3973萬元，並移送行政執行署進行強制執行拍賣作業，但該黨一再強調上述不動產取得一切合法，為了捍衛權益，除依法提出行政訴訟，並聲請停止執行。

行管會表示，對於北高行裁定本案在訴訟判決確定之前停止執行的判決，除了感謝北高行能即時、公正、客觀的審理外，也呼籲黨產會不要提出抗告，以避免浪費社會資源及公帑。

行管會並指出，除舊中央黨部大樓案外，之前國民黨遭黨產會追徵的日產不動產取得案，也已於今年9月28日被北高行判決裁定停止執行，因此就目前情況而言，該黨遭黨產會以追徵方式透過行政執行署拍賣不動產的危機，將暫時解除，希望黨產會日後如果要做相關行政處分時，應更為客觀、依法行事，不要只是為了達成政治目的而胡作非為，以免一再遭司法機關打臉。

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