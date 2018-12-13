旅美教授談習近平「中國夢」：帝制復辟

2018-12-13 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕旅美華裔教授王飛凌12日發表對兩岸情勢的看法，他表示，中華民國的存在對中共政權有強大的制約作用，並評論中國國家主席習近平的「中國夢」是種高漲的民族主義，必定引起美國反彈並與之抗衡。

綜合媒體報導，原籍中國安徽、之後旅美獲得博士學位的教授王飛凌，專業領域是研究中國歷史與國際關係。他在12日接受《中央社》專訪時表示，「中華民國」的存在對亞太地區是好事，因為證明了華人也能建構健全的民主體制社會，雖然台灣對中國不存在軍事或經濟威脅，然而政治方面對中共政權來說是一大挑戰，為確保政權正當性，中國勢必會打壓台灣。

針對中國利用台灣、美國的民主體制進行資訊滲透，王呼籲，台灣現下除了防止對岸滲透外，在統獨問題上更須凝聚共識，雖然對蔡英文總統來說並不容易，但這是必須思考、處理的課題。

最後談論到中共政權，王飛凌將它形容為「新型秦漢式政體」，說習近平的「中國夢」試圖施行天下一統，是一種帝制復僻，雖然還不能確定習近平是否成為毛澤東第二，但可能性極高；美國不太可能容忍中國想實行的「中華秩序」，中美衝突恐怕在所難免。

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