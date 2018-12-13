丁丁428萬被沒收、補助還「倒扣」網酸：一次選舉輸兩次

2018-12-13 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰驗票結果今（13日）出爐，聲請驗票的國民黨落選人丁守中原以3254票敗給現任市長柯文哲，未料驗票後還多輸313票，擴大至3567票，其中丁有效票數減少470票，柯則減少157票，丁的428萬保證金也確定被沒收。網友見狀大酸丁守中，「花428萬讓自己少拿470票」。

丁守中九合一大選以3254票敗給柯文哲，但他認為選舉過程有瑕疵，因此花428萬元保證金聲請驗票，台北地院今天公布驗票結果，丁守中得票數57萬7096票，仍輸給柯文哲58萬0663票，比11月24日開出的3254票差距還多輸313票，選舉結果未變。

據《公職人員選舉罷免法》第43條規定，丁守中與柯文哲2人得票數皆可拿回200萬元參選保證金，而丁守中原本得票數為57萬7566票，可拿每票30元補助金，共1732萬6980元，但重新驗票後，得票數減為57萬7096票，補助金減為1731萬2880元，比原先少1萬4100元，加上又花了428萬多元聲請驗票，這一來一往真的虧慘了。

PTT網友見狀紛紛狠酸丁守中，留言「花428萬讓自己少拿470票」、「恭賀丁連任台北市民」、「一個選舉，丁丁究竟能夠輸幾次啊？」、「丁丁除了被沒收428萬 還又少了1萬4100元了」、「恭喜啊！一次選舉輸兩次」、「浪費社會資源還打自己臉」、「郝龍斌表示欣慰！『再次』擊潰丁守中！」。

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