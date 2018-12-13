「柯蔡會」登場 北市府向中央要地

2018-12-13 15:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「蔡柯會」下午2點在北門登場，北市府提出「國家門戶計畫」，強調柯市府推動的西區門戶計畫即為國家門戶計畫，總計投資經費達1000億元，由台北市政府主導規劃，但因區內土地多屬中央個別機關與公營事業公司管有，需要中央與地方共同攜手合作，加速公辦都更推動建設。

負責簡報的台北市副市長林欽榮首先大談柯上任以來重要政績，例如拆除忠孝路橋匝道、北門重現、台北行旅廣場、三井記憶倉庫保存再利用。接著話鋒一轉，他提到接下來還有3大建設、5星計畫，針對指標性基地更新再開發，分別為台鐵新雙子星 （E1、E2）特定專用區 、台北雙子星 （C1、D1）捷運聯合開發、台北郵局公辦都更案。

其中台北郵局公辦都更案，林欽榮指出，藉由公辦都更程序規劃成立「國家金融科技中 心」，作為國際創新創意人才及金流匯集核心 （Inno- Hub），並規劃國家創新創意產業 與金融中心，政府部門相關服務設施可設置於此，市定古蹟臺北郵局轉型為國家郵政通訊博物館，根據規劃，未來金管會及證交所、期交所、櫃買中心、集算所 等F4國家級金融機構總部將進駐，總投資200億。

林欽榮強調，西區門戶計畫即為國家門戶計畫，總計投資經費達1000億元，由台北市政府主導規劃，地方極為期待，惟區內土地多屬中央個別機關與公營事業公司管有，需要中央與地方共同攜手合作，加速公辦都更推動建設。

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