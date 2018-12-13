談台大校長爭議 賀德芬：挺管者被學術自主大帽子迷惑

2018-12-13 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長當選人管中閔雖然於遴選中勝出，卻一直無法上任，引來不少挺管者批評。不過台大名譽教授賀德芬表示，她研判大多數挺管的人是被迷惑於學術自主的大帽子、不滿年金改革、不然就是國民黨忠粉。

教育部長葉俊榮最近針對台大校長爭議案表示，程序正義要用程序補正去解決。賀德芬昨天在臉書發文，認為台大校長案絕非單純可以補正的程序瑕疵，因為監察院報告、跨部會研究都明白指出管隱匿獨董職務、未核先行兼職都是違法事件。不過此發文卻引來網友質疑，台大這件事情是否違法恐怕只是賀的個人主張，讓賀德芬今天又發文回應。

賀德芬在今天的發文中表示，依她研判，大多數挺管的人，有的是被迷惑於學術自主的大帽子、非常不滿蔡政府年金改革及所有施政者，再不然就是國民黨的忠粉。她指出，最先將政治介入校園的不就是李鴻源、曾志朗、龍應台等國民黨馬英九轄下的退職官僚？

賀德芬表示，台大校長有嚴格的學養條件，不能淪比為政治選舉，「這種人適合做台大校長嗎？」她也指出，連選舉爭議都可驗票、打無效官司，不能自證清白只涎著臉皮、賴著要做，「是誰以政治力侵害大學自主，你還不能判斷嗎？」

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