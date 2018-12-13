非洲豬瘟警示簡訊該不該發？ 王育敏、林靜儀互罵

2018-12-13 12:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應中國的非洲豬瘟疫情，行政院昨天發布全國警示簡訊；立法院衛環委員會今天要求農委會和衛福部專案報告，但對於警示簡訊發布時機、層級和行政院要有的相對應作法，藍委王育敏、綠委林靜儀為此大吵起來。

王育敏質詢時指出，根據國家災害防救科技中心規劃，昨天的「警訊通知」應相對要有農委會防檢局要對非洲豬瘟成立緊急應變小組，但防檢局長馮海東坦承，目前沒有緊急應變小組，僅有不定期的會報。

王育敏批評，發出全國警訊卻沒有相對應的應變小組，誰來指揮？不能各部會跑去行政院說要發簡訊、災防辦公室就發，那會有「狼來了」的負面效果，要求若要發國家級警示，就該要有相對應的應變小組。

不過，民進黨立委林靜儀在質詢時說，非洲豬瘟這種國家級的防疫問題，政府該要用盡各種方法告知國人，也批評王育敏「狼來了」的說法，認為一般人怎麼可能聽到簡訊響時卻不看一下簡訊內容？

林靜儀此話一出，讓王育敏大為光火，認為她要求的是發警示簡訊應有相對應的應變小組、且不該隨意發送簡訊，要求行政院嚴審，並沒有說不該發放非洲豬瘟警示，國民黨立委蔣萬安甚至起身幫腔。

林靜儀說，很多中國網友翻牆到她臉書粉絲團留言，還說央視報導說「沒有疫情」，國內可能也很多民眾不曉得有豬瘟疫情，她堅持認為應盡一切可能做到讓民眾廣為周知。

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