民進黨南投縣黨部主委鬧雙胞 蘇昱誠：我才是唯一合法

2018-12-12 22:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨這次大選在南投縣選舉結果不理想，引發南投縣黨部內鬨，不僅主委「鬧雙胞」，對縣黨部主委蘇昱誠不滿的黨員，今天還北上到民進黨中央黨部抗議，蘇昱誠為導正視聽，也首度在選後露面，重申自己才是唯一合法的主委，更向黨員喊話，呼籲黨內捐棄成見，團結才能贏得人民支持。

民進黨南投縣黨部今天聚集約百名黨員，以實際行動聲援蘇昱誠，蘇昱誠則說，敗選後他雖然一度宣布辭職，但尚未遞出書面辭呈，加上黨中央已明確表達慰留，他才打消辭意。

蘇昱誠說，不料，日前卻有執委逕自到黨部開會，片面決議撤除他的職務，還另推代理主委，此舉不符黨規程序，決議無效，他自上任至今，仍是南投唯一合法的主委，盼藉此匡正視聽，並對相關的執委，保留法律追訴權。

蘇昱誠也說，前來聲援的支持者，都要求針對違法開會，並做出傷害黨譽的黨員祭出黨紀處分，但現階段他會好好與意見不同的黨員溝通，全力穩固內部和諧，相關懲處會再研議實際做法。

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