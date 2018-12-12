吳寶春開店曾請益 鼎泰豐老董：先調高員工薪水

2018-12-12 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麵包師吳寶春本月初在中國上海展店，因表示「身為中國人是我的驕傲」、「承認九二共識」而引起輿論抨擊，昨（11）日環保署前副署長詹順貴更爆料吳寶春位於台北的松菸店，對一名烘焙師開出22k的薪資，引發議論。今日則有媒體爆料吳寶春曾向鼎泰豐請益成功之道，而當初泰豐董事長楊紀華的回應就是「首先要調高員工薪水」。

詹順貴昨日在臉書發文，表示一名有有6年實務經驗的烘焙師前往吳寶春的台北松菸店應徵，沒想到吳寶春開出的條件竟是「起薪底薪22k+2k餐費津貼+800全勤獎金」；每日需加班1-2小時，因此經常性薪資大約26至28k，另外年終大約一個月，主管還說，吳寶春麵包店給的行情就是這樣。對此吳寶春麵包店高雄總店則在今日下午說明，目前起薪已調整到26K。

對此有媒體今日找出2013年《遠見》周刊報導，指出2013年鼎泰豐躍登連鎖餐飲業服務第一，在2010年拿下世界麵包大師金牌的吳寶春回台創業時，還特別向鼎泰豐董事長楊紀華討教經營之道。當時楊紀華告訴他關鍵就在於對員工好，建議吳寶春首要之務就是「調高員工薪水」，楊紀華表示「很多人以為鼎泰豐成功的秘訣是美食，其實優秀員工才是致勝關鍵。」

根據《蘋果》報導，2010年時，鼎泰豐的外場服務生起薪36K到40K不等，後場的第四級（初級）師傅月薪52K，洗碗工人起薪也有32K。楊紀華深信，想要員工用好的態度面對客人，最重要的就是提高員工的滿意度，因此不管薪資、福利都比其他同業好上許多。

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