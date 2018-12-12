台北、台中立委補選 鄭文燦：人選評估中

2018-12-12 17:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市第二選區立委補選。民進黨將採徵召產生人選，最遲在本週五（14日）登記截止前完成提名。外界關注是否「白綠合作」，民進黨發言人何孟樺於今於民進黨中常會後轉述，協調小組召集人鄭文燦會中報告，人選正在評估中，確定後提請主席徵召提名。

民進黨成立人選協調小組，處理由前立委姚文智所遺留之台北市第二選區立委席次，以及台中市長當選人盧秀燕遺留的台中市第五選區立委席次。中選會公告，12月10日至14日開放登記，2019年1月27日立委補選投票。

此外，中常會今並討論2018年高雄市、嘉義縣、屏東縣及南投縣議會正副議長選舉人選案。會中通過正副議長選舉支持人選案，嘉義縣，支持議長縣議員張明達、副議長支持縣議員陳怡岳。高雄市議長支持市議員李喬如、副議長支持市議員陳慧文。

屏東縣部分，議長不提名、副議長支持縣議員李世斌，議長投票作為後續處理方式，請議會黨團做成進一步決議後報請民進黨中常會同意。南投縣則通過，民進縣議會黨團成員議長、副議長皆票投自己。

民進黨中執會上週三通過成立直轄市暨縣市議會正副議長中央督導小組進行督導、協調，全權處理正副議長選舉相關事宜。中央督導小組由中常委高志鵬、張宏陸、鄭寶清組成，並由高志鵬擔任召集人，督導非執政縣市之正副議長選舉；執政縣市部分，由執政縣市首長任該縣市督導小組召集人，另由中央督導小組協同督導。

另，民進黨主席補選本週五截止登記。何孟樺表示，目前尚無人登記。

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