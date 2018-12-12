竹市6無黨市議員加入國民黨 誓奪正副議長！

2018-12-12 13:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政壇出現重大變化！6席無黨籍市議員當選人今天連袂攜手加入國民黨，讓國民黨在市議會的席次從15席增加到21席，在市議會全部34席中確定過半，已誓言奪下市議會正副議長大位，民進黨僅拿下6席市議員席次，市議會確定將成朝小野大的局面，也將牽動連任成功的市長林智堅施政表現。

新竹市議會無黨籍新民意問政聯盟第10屆僅剩6席議員，副議長許修睿等6人今日上午與黨團市議員開會後，認為階段性任務完成，該是回歸政黨政治的時候，並宣布會回歸國民黨。

已表態爭取市議會議長寶座的現任副議長許修睿說，新民意問政聯盟在98年，由議長謝文進號召10位無黨籍議員成立，近9年來新民意發揮中道力量，為民眾發聲，監督市政，各界有目共睹，只是上個月底竹市三合一選舉結果，新民意只有6人順利連任，顯示政黨政治已是趨勢。

許修睿說，市議會議事規則，有政黨屬性3人即可成立黨團，無黨籍則要7席才能成立黨團，新民意在下屆已無法成立政團，加上新民意議員多為國民黨籍，階段性任務已經完成，回歸政黨政治，以發揮更好的在野監督功能。

其中許修睿、余邦彥、羅文熾、陳啟源4人原就是國民黨籍，已恢復黨籍，吳國寶和黃美慧2人則申請加入國民黨，也經市黨部同意，6人今天攜手加入國民黨，並宣告市議會新民意問政聯盟即日起走入歷史。

國民黨新竹市議員席次在第10屆市議員選舉中取得15席的席次，如今再加入6席新民意成員，成為21席，不僅是最多席次政黨，且確定過半，將使國民黨取得正副議長選舉的絕對優勢，也有勢在必得的信心。

由於國民黨確定掌握市議會過半席次，也讓僅6席市議員的民進黨成為次要政黨，形成朝小野大局面，將使連任成功的市長林智堅要面臨市議會的強力監督，施政也恐受市議會牽制與左右。

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