「台灣品牌舔共結局一覽」 樂團自製列表被網友推爆

2018-12-11 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕麵包業者吳寶春聲明支持九二共識，還承認自己是中國國民，樂團「拷秋勤」對此製作「台灣品牌舔共結局一覽」，提到7個台灣本土品牌前往中國發展後的下場，令網友大呼過癮，

拷秋勤指出，裕隆、頂新、HTC、北京新光三越、太平洋SOGO、西陵電子與聯華電子進軍中國後都不見起色，還有所虧損；裕隆旗下納智捷大7 SUV（U7）2018年上半年在中國1台也沒賣出去，宣告要停產；頂新市值則在5年內蒸發4100億，在中國的泡麵事業也泡沫化。

拷秋勤說，HTC當時自稱中國人的品牌，現在「千元股王暴跌變垃圾炒股」，也賣掉公司部分部門；新光三越2007年展店北京合資被宰，少東還被限制出境一度回不來；太平洋SOGO百貨曾遭中國防東惡漲5倍租金；西陵集團則遭中國強徵土地，損失7億血本無歸；聯華電子目前股價更只剩下11元。

許多網友瀏覽後，都對事實表態認同，相繼留言說，「可不可以用健保區分，凡是自認為中國人的 一律以外國人收費」、「真正有實力的人是不需要委屈求全的！」、「高雄人要有點骨氣」、「為錢把自己出賣！」、「發大財還是發棺材，讓我們繼續看下去」、「不要到時候倒了又回來台灣哭爸哭母就好」。

拷秋勤臉書全文

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