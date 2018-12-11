挺吳寶春 朱立倫：我們不要預設立場打壓自己同胞

2018-12-11 15:42

〔記者葉冠妤／新北報導〕知名麵包師吳寶春因在中國展店，昨發表聲稱自己是生於「中國台灣」的麵包師，掀起台灣社會議論，吳寶春今更在高雄市長當選人韓國瑜陪同下受訪，強調「吳寶春還是吳寶春，我就是一個很單純的麵包師傅。」對此，新北市長朱立倫表示，不管是吳寶春或任何台灣藝人都要力挺，且我們自己先不要預設立場，打壓同胞比較重要。

朱立倫今下午受訪被問及吳寶春事件的看法，朱立倫說，其實今天不管是吳寶春也好，或任何台灣藝人、優秀人士，我們一定要力挺，我們喜歡我們自己很棒的吳寶春麵包，我們喜歡很多台灣藝人，我們也希望這些人在全世界的市場、包括中國市場都能夠受到大家喜愛。

對於總統蔡英文今發表談話時表示，台灣人民不接受政治打壓，朱立倫則說，「我們自己先不要預設立場，打壓我們自己的同胞比較重要！」

朱立倫表示，這兩天新北市歡樂耶誕城也因為中國科技大廠華為的logo，遭受批評，甚至被指涉有國安問題，「我覺得這實在太離譜了。」他強調，自己要先挺得住，支持我們自己的所有同胞，支持所有好的產品，不管他在中國或台灣市場，都能夠受到大家的喜歡，這才能讓我們所有台灣朋友賺到錢，我們自己不要先預設政治立場比較重要。

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