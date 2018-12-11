「老屋免費水電健檢」涉賄選！ 里長當選人被搜索

2018-12-11 15:29

〔記者黃捷／台北報導〕又有里長選舉涉賄！檢警調接獲線報，指北市萬華區菜園里長當選人周世雄、新北深坑區賴仲里長落選人黃世德涉嫌賄選，今發動搜索5處、約談10多人到案，全案將朝違反選舉罷免法方向偵辦。

初步調查指出，無黨籍周世雄2014年就曾參選菜園里長，但以11票之差、1789高票飲恨敗給無黨籍的吳錫壽，今年再度參選挑戰，卻以「老屋免費水電健檢」服務里民，涉嫌賄選，最後以1838票擊敗民進黨籍候選人紀昱全。

另外，國民黨籍黃世德曾是賴仲里長，2014年以531票敗給無黨籍蕭麗玉的600票，連任失敗，今年再度參選欲奪回里長一職，遭控以每票2000至3000元不等的現金向里民買票，但仍然以651票輸給蕭麗玉的743票，差距還較上次更大。

台北地檢署今指揮萬華警分局、台北市調查處松山站等單位搜索周世雄競選辦公室等4處，約談3人到案，另指揮新店警分局、台北市刑大等單位搜索黃世德競選辦公室，約談黃及選民、樁腳等10人到案，預計傍晚移送北檢複訊。

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