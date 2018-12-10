雙城論壇「會前會」展開 李文輝赴北市府拜會柯P

雙城論壇「會前會」展開，上海市台灣事務辦公室主任李文輝（圖）赴北市府拜會柯P。（記者方賓照攝）

2018-12-10 11:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「2018台北、上海雙城論壇」預定本月19日至20日在台北晶華酒店舉辦，上海市台灣事務辦公室主任李文輝、副主任李驍東等七人組成踩線團，昨飛抵台北，將短暫停留三天，今上午赴台北市政府和市長柯文哲會面，展開「會前會」具體討論雙城論壇內容。

李文輝一行上午約11點左右現身北市府，面對媒體追問「會前會」將討論哪些議題，他僅禮貌性回答「謝謝大家、辛苦了」。

今年雙城論壇預定於20日登場，柯文哲日前也定調，雙城論壇對他而言就是雙城論壇，而「柯文哲還是柯文哲，台北還是台北」，他對於舉辦雙城論壇的態度不變。

據了解，李文輝此行還將走訪包括士東市場、興隆公宅、孔廟、福德坑環保復育公園以及文山運動中心等，行程除圍繞本次論壇重點「循環經濟」及推動台滬兩市在大健康、文化、公共住宅與都更、環衛等方面交流外，也隱含著柯文哲引以為傲與行銷的政績。

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