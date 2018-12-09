自買咖啡隔空「乾杯」 韓國瑜讚陳其邁「陽光又活潑」

2018-12-09 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜今晚在臉書上開直播，要和高雄市民「把諾言再次確認」一下，但直播一開始他仍不忘提起陳其邁為他預留的咖啡，直言「不知道那杯還在不在，為了不虐待我自己，我也準備了一杯咖啡」，祝福陳其邁能過得越來越好。

韓國瑜先前透過媒體喊話，要陳其邁舉辦咖啡會之餘，也留一杯咖啡給他。對此，陳其邁回應「沒問題」，並希望韓國瑜別辜負市民與自己的期待。今晚韓國瑜在臉書直播中仍對「咖啡承諾」念念不忘，一開場就開玩笑地表示，「其邁委員說幫我準備了一杯咖啡，不知道那杯還在不在，為了不虐待我自己，我也準備了一杯咖啡，在空中跟我們其邁委員用咖啡PK一下，為其邁委員感到高興，希望他越來越棒，身體越來越好，繼續展露陽光的一面，大家一起來為高雄打拚」。

而提到對高雄的政見，韓國瑜表示，之後他上任將致力投入高雄的兩大問題，第一是經濟，因為只要經濟提升起來，人民能過好日子就會不一樣，第二的話則是空氣汙染問題，只要空氣改善，觀光客、投資客來的意願會提高，屆時高雄市就能變成全台灣最大的樂園。

韓國瑜透露，之後他也會舉辦感恩音樂晚會，感謝高雄市民「大膽」、「勇敢」的投給他，歡迎大家一起來共襄盛舉，而至於12月25日的市長就職典禮，他則會搭乘「愛之船8號」從愛河上岸。韓國瑜笑說，「因為8的音是『發』，搭船上岸的話，就表示「高雄要發大財」了！

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