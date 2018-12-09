選後首場感恩會 丁守中：可以乾淨輸 不能接受骯髒贏

參選台北市長選舉失利的丁守中（中）9日出席南港區後援會感恩茶會，向支持者表達感謝並接受加油打氣。（記者方賓照攝）

2018-12-09 17:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長候選人丁守中今天到南港成德市場出席南港區後援會感恩茶會，也是丁守中選後首場感恩會，國民黨台北市黃呂錦茹、議員闕枚莎、吳世正、李明賢及立委李彥秀皆陪同。丁守中受訪坦言，目前驗票雙方都在300多票增減，要讓3000多票全部翻盤不容易，但他說，驗票發現各種選務失誤等，未來將是選舉無效訴訟的有力證據，「丁守中絕對可以乾淨的輸，但絕對不容許選舉裡面有骯髒的贏。」

丁守中到場時，有支持者看到丁守中當場難過得哭了出來，覺得對丁很心疼，另有民眾哽咽地說丁守中是被「作票」。丁守中受訪表示，驗票期間發現很多問題，有一個印章領了20幾張票，還有用英文簽名、手印領票，但都沒有選監人員蓋章，這樣的違法情形太多。

對於傳出有丁守中陣營律師在柯文哲致意時上前拍照，丁則說，沒有發生這種情形，認為律師起碼的專業、職業操守還是有。

丁守中致詞說，這次靠大家支持拿下57萬票，但這次選舉出現很多疑竇，未來都會是打選舉無效官司的證據。他也強調，外面有疑慮若打選舉無效訴訟可能會影響到其他選舉，他要大家放心，因為他們是打台北市長選舉校無效，所以不會影響。

黃呂錦茹說，選舉結束至今這15天很難熬，因為雙方之差3254張票，但柯上任就說，因為發重陽敬老金的縣市長都沒連任，所以堅持不發是對的，讓選民覺得很痛心。

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