曲棍球風波判賠百萬登報道歉 魏明谷：判決令人不可思議

彰化縣長魏明谷對地檢署未起訴感到不可思議，呼籲應儘速進行司法改革。（記者陳冠備攝）

2018-12-09 13:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕2014年彰化縣長選舉，民進黨立委段宜康指控當時國民黨候選人林滄敏，在擔任彰化縣曲棍球協會理事長時涉嫌詐領500多萬元補助款，並嗆聲若指控不實將吞曲棍球，魏明谷也引用其資料批評林滄敏，事後檢方調查林未涉案，最高法院則判決段、魏兩人敗訴，還須賠償林滄敏100萬元與登報道歉。段宜康、魏明谷今日在平面媒體刊登道歉啟事，對此魏明谷仍忿忿不平，認為判決「令人不可思議」。

魏明谷指出，中華民國曲棍球協會秘書長已經坦承向政府詐領540萬補助款，彰化地檢署卻沒起訴，當時就令人覺得不可思議，怎麼可以還錢、罰款15萬後就能緩起訴，這不就跟大家說可以汙政府的錢，被發現再還回去就好，罰個款就沒事了，對此他跟段宜康委員當然不服。

林滄敏雖然沒有付法律責任，但他也應該負起政治責任！魏明谷說，當時林滄敏當時有立委身分，否則李姓秘書長怎會有這麼大權力？教育部會給他這麼高額的補助款嗎？何況申請補助款還需要林滄敏蓋章，難道林滄敏一概不知，所以這種判決令人不服與不可思議。

魏明谷也強調，難怪司法改革是人民最迫切需要的，應儘速進行司法改革，讓判決理由能全國一致性，否則同樣罪刑，各地法官見解不同，判決就有輕有重，這不僅傷害司法，也傷害人民對司法的信任。

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