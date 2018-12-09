促轉會以泰雅Sbalay儀式 公告撤銷1505人有罪判決

促轉會今以泰雅Sbalay儀式，公告撤銷1505人有罪判決。圖中為副總統陳建仁。（記者黃耀徵攝）

2018-12-09 11:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不公，行政院促轉會今（9）日在白色恐怖景美紀念園區舉行「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，公告撤銷有罪名單共1505人，以泰雅族Sbalay儀式提醒社會一起面對真相，邁向和解。

促轉會表示，在第二波公告撤銷名單中，有27名政治事件當事人具有原住民身分，活動特安排泰雅族Sbalay（音同斯巴賴）精神的儀式，邀請泰雅族耆老人間國寶林明福吟唱古調。

促轉會指出，Sbalay儀式具有「追求真相」之意，在這過程不是只靠著一次道歉，就能達成和解，而是要透過細膩協商與邀請，在多元見證下進行有意義對話。

今日政治受難者代表邱致明、其妻高白蘭、政治受難者家屬代表藍芸若3人，與官方代表副總統陳建仁、促轉會代理主委楊翠、文化部次長丁曉菁，上台見證象徵反省和解的Sbalay儀式。

副總統陳建仁致詞表示，今天適逢世界人權宣言70週年，舉辦「第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」特別具有意義，今年10月5日第一波已公告撤銷1207位政治受難者有罪罪名，蔡總統當時說「讓你們久等了」，這2個月來，經過促轉會努力進行第二波撤銷公告，這次有1505位。

陳建仁指出，本次亦針對27名原住民政治受難者公告撤銷罪名，在二二八事件、白色恐怖中，許多原住民當年那麼年輕為家鄉、為部落努力，卻遭受冤屈，有些人被處決，家屬都遭受到很大羞辱，這是刻骨銘心的痛。

陳建仁提及，政府制定促轉條例，也成立促轉會及人權博物館來了解過去歷史真相，更重要要能夠來打造責任歸屬，來走向更光明燦爛未來。

陳建仁表示，促轉條例讓家屬看見光明和溫暖，這些還不夠，還要記取這些教訓，讓台灣未來的人權、法治、教育發展過程越來越好。

「白色恐怖在原住民部落是避談禁忌！」陳建仁提及，鄒族高一生、杜孝生、泰雅族林瑞昌等受難者經過50年代大逮捕或槍殺、長期監禁，留下來的家屬受到長期監控，也不斷受到部落耳語的重傷，在族人心目中失去清白，失去了與部落連結，更有被部落所遺忘。

陳建仁指出，雖然有很多前輩等不到撤銷罪名這一天，政府仍然要排除障礙來進行，將不公不義審判公告撤銷，塗掉他們有罪的罪名，台灣應該是行公義、靠廉明的國家，要正視不公義的歷史。

陳建仁強調，轉型正義工作不僅是平復司法不公判決，更積極要還原歷史真相、釐清責任歸屬，透過歷史及人權教育推廣來取得社會信任，捍衛台灣的民主、自由、人權，讓台灣成為亞洲地區的人權燈塔。

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