假訊息社群網站也有責 政院修法24小時不下架要罰

2018-12-09 07:10

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一選舉網路假訊息滿天飛，行政院嚴懲假訊息決祭出一整套逾10項法案的修法，將修正「數位通訊傳播法」，增列政府主管機關或檢舉人若發現有人在Facebook、Youtube等社群網站散播不實訊息，可要求社群平台業者進行事實查核，經查證屬實，業者須在24小時內將假訊息下架，否則將處以罰鍰。

推動一整套修法 嚴懲假訊息

據透露，行政院決在本週四院會通過這十多項修法，增訂在網路系統性、大量散布意圖使人不當選的訊息，適用「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」意圖使人不當選的規定。依「公職人員選舉罷免法」規定，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，可處五年以下有期徒刑。

行政院官員表示，對於規範假訊息，為避免外界有針對性立法的不當聯想，決定不立專法，而是推動一整套修法。

政務委員羅秉成召集跨部會研商多時，本週四將提報行政院院會通過的假訊息一整套修法，包括「數位通訊傳播法」、「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」、「社會秩序維護法」、「災害防救法」、「傳染病防治法」、「保險法」、「農業金融法」、「氣象法」等十多項修法草案。

週四院會也將通過內政部所提修正社維法，若散布假訊息不實之事使公眾產生畏懼或恐慌者，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。另將修正「災害防救法」，對於散布災害不實資訊，造成危害甚至傷亡，最高可處無期徒刑。

數位通訊傳播法 增連帶責任

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政院這次對假訊息的修法，包括修正「數位通訊傳播法」，對社群網站平台業者訂定規範，其他有關修法主要是在民事方面加重賠償責任，刑事部分加重其刑。

政院去年11月提出「數位通訊傳播法草案」，正在立院審查。這是鼓勵數位通訊服務的平等近用，草案明定網路資源與流量管理的合理使用與資訊揭露原則，並未規範社群網站業者對拒絕將假訊息下架的連帶賠償責任，政院此次予以增訂。

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