被柯文哲下令參選立委補選？ 陳思宇回應留伏筆...

台北市觀傳局長陳思宇與父親陳建銘。（資料照）

2018-12-08 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕外傳台北市長柯文哲已下令台北市議員陳建銘之女、台北市觀傳局長陳思宇，在週一（10日）立委補選登記首日搶頭香登記，還指派幕僚「學姊」黃瀞瑩助陣壯聲勢，陳建銘也透露，柯P上週就傳LINE要女兒「參選就要勝選」。對此，陳思宇僅回應，「時間還未定案」。

據《三立新聞網》報導，陳建銘是士林、北投區的資深議員，同時也是「友柯」議員，因此柯文哲看準陳家擁有地方上的人脈優勢，已下令士林、北投區的立委補選由陳思宇出征，並要她在下週一登記第一天搶頭香，有個好采頭。

陳建銘更透露，柯文哲早在上週就要陳思宇做好準備，還傳LINE要她「參選就要勝選」，也稱柯P要女兒在登記首日搶頭香，當天還會派出黃瀞瑩相陪壯大聲勢。

據《蘋果日報》報導，對此，陳思宇回應表示，時間未確定，也還沒有對外說明，而被詢問是否和柯文哲尚未宣布有關，她則強調「對，就還沒定案。」

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