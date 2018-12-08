力挺賴清德留任 陳其邁：只有他知道民進黨輸在哪

民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，民進黨中生代只有賴清德有概念，知道民進黨輸在哪裡，陳其邁也向賴清德喊話，希望賴揆能夠「繼續留任」。（記者張忠義攝）

2018-12-08 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德在民進黨九合一選舉敗選當天請辭，獲總統蔡英文慰留後繼續留任，但昨（7）日賴清德召開記者會再度表示「時間一到就會堅定的離開」。對此民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，民進黨中生代只有賴清德有概念，知道民進黨輸在哪裡，陳其邁也向賴清德喊話，希望賴揆能夠「繼續留任」。

根據《上報》報導，陳其邁指出，他認為民進黨到目前為止，中生代只有賴清德真誠的點出問題。陳其邁說，自己在選後把賴清德選後檢討記者會全文「聽見人民的聲音」好好地讀過了，覺得賴清德確實道出年輕人的感受，認為賴清德在選後「真的有用心想過」這次民進黨輸的原因，就是輸在「同理心」。

陳其邁更進一步指出，雖然賴清德檢討出問題所在，但年輕人看到之後，「不會感動」，只會覺得「現在才知道？以前都不聽！」陳其邁認為，年輕人不會同情民進黨，現在要看的是「你們民進黨接下來會做什麼？」

陳其邁表示，民進黨選後至今，黨內不斷傳出派系各種計畫，盤算誰要當院長，或是誰要當黨主席。「人民根本不在乎這些！」陳其邁指出，民進黨應該要趕緊思考「年輕人要怎麼看我們？」所以現在民進黨的當務之急，是趕緊重整隊伍，在檢討完畢後趕快做事，13個月的時間「還有救」。

陳其邁重申，只有賴清德真正了解民進黨失敗的問題所在，只有賴清德真誠的點出年輕人的感受，「這個時候怎麼可以換手」？陳其邁表示，既然賴清德已經知道民進黨犯的錯，問題出在哪，就更應該「留下來」，和民進黨一起共度難關。

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