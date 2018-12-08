近萬粉絲相挺！陳其邁開唱太震撼 網笑：還是去當市長好了

陳其邁獻唱《紅豆》。（記者葛祐豪攝）

2018-12-08 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，不時在臉書開直播與粉絲互動，暖男形象深植人心，今下午2點半更在駁二倉庫舉辦咖啡音樂會，現場湧入近萬名支持者，陳其邁也上台開金口高歌2曲，但高音有點拉不上去，有網友就笑稱「你還是去當市長好了，不要唱歌」。

陳其邁咖啡音樂會報名人數約9000人，下午2點前，駁二B10倉庫前的草原就已湧入數千名民眾，更有支持者為了拿到第一杯咖啡，中午前就來排隊。陳其邁約在下午3點40分上台，他再度拿出撩妹金句表示，剛剛有記者問他說「下一條路往哪走」，他回應「通往你心裡的路」，強調自己會到高雄市民的心裡。

陳其邁也開口高唱王菲的招牌歌《紅豆》，獲得支持者熱烈掌聲，在支持者鼓譟下又唱了一首高難度的西洋歌曲《Take on me》，但高音似乎有些拉不上去，讓台下支持者笑哈哈。他在唱歌前還幽默的說，「我沒有戴耳機、也沒擦護唇膏」。

陳其邁的歌聲引起網友熱烈討論，留言說「感覺陳其邁快要哭了耶」、「溫馨的感覺，像似家人，這是言語無法形容的」，「好感動...」、「陳其邁音樂有感動溫暖高雄 讚....加油4年後當選」，也有網友笑稱「你還是去當市長好了，不要唱歌」、「說真的，還是不要唱歌好了」、「我覺得比柯P難聽，柯P是爛到好笑，陳是單純的難聽」。

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