中科院營運規模 明年可望破500億元大關

圖為中科院在2017台北國際航太展時，展示「新型野戰防空飛彈系統」。（資料照）

2018-12-08 16:16

〔記者羅添斌／台北報導〕在國機國造、國艦國造政策推動下，國防產業明年起將進入高峰期，兼任中科院董事長的國防部長嚴德發指出，中科院的營運規模，108年度將首度突破500億元大關，他期許未來的國防工業，不只是能夠強化國軍國防戰力，更要能帶動國內軍工產業升級跟群聚，成為經濟發展的動力。

嚴德發並宣佈，為確保中科院永續經營，要以建立前瞻科研案為長期發展的基礎，108年度科研案的預算，將首度超過國防預算3%的要求，將達到130億之多。

中科院日前舉行49週年院慶，嚴德發以兼任中科院董事長身份在院慶典禮上發表談話，相關人士今天轉述，嚴德發在談話中宣示中科院明年度的營運規模，將由103年度的180餘億元，今年已達400餘億元，明年將可首度突破500億大關。

相關人士轉述，嚴德發談話中還指出，目前政府推動各項產業創新計畫，主要希望透過跨部會整合，使台灣產業與全球市場及全球化企業連結，帶動國家產業的創新與發展；108年國防總預算編列增加183億元，其中軍事投資增加139億元，要透過國防自主培植我國國防工業發展，尤其部分武器面臨壽期屆齡汰除及消失性商源問題，由於政府推動產業創新，讓整體國防產業得以永續發展，並奠定可長可久國防基石。

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