張麗善公佈小內閣名單 農業處、環保局首長傾向留任

2018-12-08 14:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長當選人張麗善今天公布第二波雲林小內閣，外漂子弟、女性、青年、不同黨派，包括嘉義縣副縣長李明岳、有「鐵打貴婦」封號的陳璧君都入閣，展現縣府新氣象。

張麗善今天公布雲林縣政府小內閣名單，包括民政處長張政國、建設處長李俊興、教育處長陳樹欉、新聞處長周柏吟、計畫處長李明岳、文化處長陳璧君、社會處長林文志、消防局長林文山、工策會總幹事許宇甄、肉品市場董事長鍾任明、肉品市場總經理黃加安；另農業處與環保局考量專業與人事任用資格傾向留用。

張麗善強調，小內閣名單全是一時之選，並當場一一介紹每位局處首長，包括工策會總幹事許宇甄是現任國民黨雲林縣黨部主委；教育處長陳樹欉曾任麥寮高中校長；新聞處長周柏吟曾任國民黨文傳會新媒體部主任；文化處長陳璧君出生雲林縣水林鄉蔦松，具有節目主持人、作家、時尚專家、演說家、AIFI亞洲國際時尚學院創辦人、品牌顧問等多重身分。

計畫處長李明岳是嘉義縣政府現任副縣長；社會處長林文志出生雲林縣水林鄉，具有多年政治幕僚經驗，曾參與規劃並推動水林敬老共餐工作，獲得極大的迴響與肯定；台西子弟的消防局長林文山投身消防工作逾30年；外漂10餘年的李建興現任台中市府研究發展考核委會主任祕書，十分期待回到家鄉為鄉親服務。

即將卸任褒忠鄉長的張政國將擔任民政處長，西螺鎮代會主席鍾任明擔任雲林肉品市場董事長，將接任雲林肉品市場總經理的黃加安，則是從台灣區綜合營造業同業公會總幹事轉換跑道。

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