2020怎麼選？朱立倫：民進黨的失敗 不代表國民黨的成功

2018-12-08 11:34

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市長朱立倫今早參加林口健行活動，對於行政院長賴清德昨天的「預約請辭」，朱立倫認為執政團隊穩定性非常重要，若政局動盪，受害的還是全體國人，更直言「我是完全無法理解什麼叫做預約請辭啦！」他也強調每一次選舉都是人民的重新檢驗，這次民進黨的失敗，不代表國民黨的成功，唯有努力累積，才能奠定2020大選的勝利基礎。

朱立倫表示，他一直認為執政團隊，尤其是國家行政團隊的穩定性、安定非常重要，他完全無法理解什麼叫做「預約請辭」，而這段時間造成政局的動盪，最後受害還是全體國人，所以無論如何，這段期間行政團隊越穩定越好，持續推動重要政策，就好比新北市，即使他即將25日卸任交接，可是一天都沒有鬆懈，不辜負市民的託付，國家也是如此，希望行政團隊盡快安定下來。

至於國民黨在這次九合一選舉選得不錯，2020的總統、立委選戰將如何應戰？朱立倫說，每一次選戰都是人民的重新檢驗，民進黨的失敗不代表國民黨的成功，國民黨必須非常努力與認真，尤其民眾關心的經濟、建設與民生等議題，每一項都非常重要，唯有不斷努力，一點一滴累積，才有辦法奠定國民黨未來勝利的基礎。

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