少子化危機 賴清德：改善經濟提升年輕人生育意願

2018-12-08 10:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣目前面臨少子化危機，去年新生兒數低於19萬人，出生率更是世界倒數；行政院長賴清德今天出席兒童健康聯盟學術研討會致詞時說，要促進兒童議題和權益，單只成立一個兒童司「尚不足以成事」，要由行政院組成委員會跨部會來討論。

衛福部尚未成立前，內政部有專屬「兒童局」負責兒童相關業務，但在組織改組後兒童業務被拆散到衛福部的社家署和保護服務司；賴清德也說，兒童局已經不存在了、兒童好像找不到人來照顧。

賴清德說，若現在想要有兒童專屬單位來加強兒童福利、權利、健康和少子女化問題，其實「尚不足以成事」，而是像現在成立行政院層級的委員會，由院長或政委來帶領跨部會討論。

賴清德說，少子女化問題很多，他也了解年輕夫婦不願意生育的最大原因之一是經濟因素，因此要從經濟因素來解決，並建立友善的育兒環境，盡量讓年輕夫婦別因經濟負擔而不願意生育。

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