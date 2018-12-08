選後國民黨中央度寒冬 行管會喊減薪砍人

2018-12-08 09:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨才剛狂勝九合一選舉，選後卻傳可能減薪砍人。據了解，由於黨費入帳有限，在入不敷出，每月仍須舉債度日的情況下，該黨行管會3日在中央工作會議上提議減薪、縮編人事，造成基層黨工人心惶惶，不過，對於行管會的建議，黨魁吳敦義與秘書長曾永權仍未決定，下年度各單位的人事聘僱員額方案也尚未出爐。

地方執政地盤增 工作機會變多

相較於黨部系統仍在寒冬之中度小月，由於這次一舉拿下15個直轄市、縣市的地方執政權，加上議員當選席次也不少，各直轄市、縣市與議會也就一下子增加了許多工作機會，使得藍營內部在勝選之後呈現兩樣情。

國民黨從前主席洪秀柱時代開始，黨工就已改為一年一聘，今年度聘期將在月底屆滿，所有黨工最近都在填寫自評表，並由各單位主管考評，但財務單位卻傳出礙於經費拮据，下年度的薪資結構還要刪減，加上行管會在中央工作會議正式建議砍人、減薪，使得許多基層黨工人心惶惶，黨務主管10日將召開「人事會議」，確定未來員額以及現職人員是否續聘。

但有黨內人士力主，九合一選後並不適合砍人，好歹這次國民黨選贏，不論功勞或苦勞，都應該讓黨工過一個好年，這是人之常情，而且明年面臨總統、立委選舉，「就算要砍，還能砍掉幾個？」這位人士說，現在財務困難不是只有中央黨部，很大一部分是地方黨部的人事開銷，如果地方黨部砍人，接下來的總統、立委選舉，各鄉鎮市沒人幫忙，勢必影響選舉。

黨內人士指出，扣除幾個黨員直選地方主委的直轄市、縣市黨部，必須自負人事開銷，其他由中央派任主委的地方黨部開銷，目前全部都是靠吳敦義募款而來，像彰化縣當初就是因為評估有機會贏，所以不敢縮編人事、減薪，每個月人事費就超過100萬元，高雄市長當選人韓國瑜擔任主委的高雄市黨部，人事與業務開銷也都是黨中央幫忙全額買單，除此之外，黨員直選主委的地方黨部書記長、一組總幹事薪水以及部分業務費，也都是由黨中央負責。

另一方面，由於直轄市、縣市長、議員選舉勝選，未來藍營有15塊執政地盤需要人手幫忙，為國民黨近年培訓的青年人才，帶來許多就業機會。

黨內人士指出，當初這些直轄市、縣市長與議員當選人被提名時曾經簽署公約，承諾當選後要任用至少兩名黨部推薦的青年人才擔任機要職或助理，因此組發會已請各縣市黨部、國發院推薦有意願到公部門或議會服務的年青人，彙整一份人才庫名冊，提供各直轄市、縣市長當選人挑選擔任機要人員，或由議員聘任為助理。

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